Путин оценил важность развития экономики Путин назвал развитие экономики базой для решения стоящих перед Россией задач

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

Развитие экономики является базой для решения всех задач, стоящих перед Россией, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, в диалоге с правительством будут всегда найдены приемлемые решения, которые пойдут на благо развития страны.

В вопросах социального характера, экономического развития экономика — база решения вообще всех задач, стоящих перед нашей страной, — сказал глава государства.

Ранее начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Владимир Бессонов заявил, что российскую экономику под санкциями ждет усиление роли государства, повышение роли внутреннего рынка и снижение избыточного экспорта. Он добавил, что в ряде секторов усилится тенденция к импортозамещению и повышению внимания к развитию высоких технологий.

Он добавил, что в ближайшие месяцы следует ожидать начала восстановительного подъема в промышленности, который через несколько лет должен перерасти в более долгосрочный подъем. При этом предстоит период высокой занятости и низкой безработицы, что приведет к росту зарплат.