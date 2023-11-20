Путин оценил уровень стратегического партнерства Москвы и Пекина Путин: партнерство Москвы и Пекина находится на беспрецедентно высоком уровне

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам диалога «Партия „Единая Россия“ — Коммунистическая партия Китая» отметил, что российско-китайские отношения всеобъемлющего и стратегического партнерства находятся на беспрецедентно высоком уровне, следует из телеграммы, опубликованной пресс-службой Кремля. Глава государства подчеркнул, что Москва и Пекин реализуют объемные проекты в различных отраслях, включая экономическую, транспортную и энергетическую. Поступательному развитию связей двух стран способствует конструктивное взаимодействие между «Единой Россией» и КПК.

Российско-китайские отношения всеобъемлющего и стратегического партнерства находятся на беспрецедентно высоком уровне. <...> Москва и Пекин координируют усилия в решении важнейших международных проблем, способствуя построению более справедливого и демократического миропорядка, — говорится в сообщении.

Ранее Путин заявил, что Россия и Китай не намерены создавать военный союз по примеру объединений времен холодной войны. Взаимодействие между Москвой и Пекином носит исключительно конструктивный характер. При этом президент отметил, что Россия и Китай спокойно относятся к попыткам создания военных блоков правительством США, но на всякий случай укрепляют свою обороноспособность.

В октябре в Минэкономразвития РФ заявили, что Россия, Китай и Монголия запустят межгосударственный туристический маршрут «Великий чайный путь». Его траектория повторяет созданный в XVIII веке торговый путь для экспорта чая. Для путешественников обустроят необходимую инфраструктуру.