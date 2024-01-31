Путин похвалил уровень локализации производства машин в России Путин: локализация в сфере автотранспорта в России достигла 70%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Локализация производства в сфере автотранспорта в России достигла 70%, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Он также отметил, что в области авиадвигателей уровень локализации достиг 90%, что, по словам лидера России, уже является полностью отечественным продуктом, передает РИА Новости.

В области авиационного двигателестроения 90% — это уже полностью локализованный продукт. <...> В области автотранспорта, по-моему, 65–70% локализации. 70%? ну вот, 70%. Но вот один КамАЗ чего стоит. Поздравим вас с успехами, — сказал Путин.

Ранее стало известно, что предприятие «Автозавод Санкт-Петербург» начало производство собственных автомобилей под брендом XCITE. До этого завод выпускал машины Nissan. Подробности о первой модели предприятие собирается раскрыть в конце февраля.

До этого автоэксперт Иван Зенкевич заявил, что появление нового российского автомобильного бренда XCITE является хорошей новостью, но главное, чтобы на рынке была здоровая конкуренция. Он не исключил, что у завода в Санкт-Петербурге есть лицензия Японии, по которой автомобили делают в Китае. Завод является дочерним предприятием АвтоВАЗа и уже выпустил первую партию из нескольких тысяч автомобилей.