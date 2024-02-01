Путин оценил темпы развития Крыма и Севастополя Путин остался доволен темпами развития Крыма и Севастополя

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии сообщил, что он доволен темпами развития Крыма и Севастополя. По мнению главы государства, последний уже в состоянии помогать Мелитополю.

Любопытно: совсем недавно мы делали все для того, чтобы помочь восстановить хозяйство Севастополя. Конечно, там еще огромный пласт работы, много еще нужно сделать в Крыму в целом и в Севастополе. Но то, что сегодня Севастополь в состоянии оказывать помощь своим братьям и сестрам в Мелитополе — это такой хороший показатель, потому что ситуация развивается в нужном нам позитивном направлении, — сказал Путин.

Также в ходе совещание глава государства заявил, что в социально-экономическом развитии Донбасса и Новороссии нет мелочей, идет возрождение этих регионов. Он назвал хорошим темп интеграции новых регионов России, отметив, что пенсии и другие выплаты идут регулярно.

Кроме того, Путин обратился к крупным финансовым учреждениям и заявил, что им необходимо начать работу в Донбассе и Новороссии. По его словам, не стоит бояться санкций против РФ, которые «уже случились».