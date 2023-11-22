Путин оценил темпы продвижения отечественных брендов на российском рынке Путин: в России за год появилось рекордное количество отечественных брендов

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

В России за прошлый год появилось рекордное количество отечественных брендов, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. При этом число иностранных марок, напротив, стремительно сокращается, приводит ТАСС его слова.

За предыдущий, за прошедший год появилось рекордно большое число новых российских брендов, доля иностранных марок сокращается, — сказал глава РФ.

Путин предложил членам правительства обсудить поддержку российских брендов. Чтобы детально разобраться в ситуации, он предоставил слово для доклада главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.

Ранее сообщалось, что отечественные производители одежды начали шить коллекции одежды в странах СНГ: Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Белоруссии и других. Такой путь выбрали «Снежная Королева», Melon Fashion Group и I Am Studio.

До этого стало известно, что более половины иностранных брендов планируют выйти на российский рынок в период с 2023 по 2024 год. Всего о своих намерениях выйти на российский рынок объявили 35 марок из Индии, Ирана и Турции. Из них 24 бренда (что составляет 53% от общего числа брендов, готовых выйти в Россию) — из Турции, восемь брендов (18%) — из Ирана и три бренда (7%) — из Индии. Лежнева также уточнила, что наиболее многочисленная категория товаров, готовых выйти на российский рынок, — «одежда и обувь», которые занимают 80% от общего числа.