Путин оценил темпы инфляции в России Путин: инфляция в России ушла в ноль за первые недели марта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уровень инфляции в России стабилизируется, рост цен в стране постепенно сокращается, заявил президент Владимир Путин на открытии совещания с членами правительства, его слова приводит пресс-служба Кремля. По словам главы государства, показатели очень волатильны. Однако он обратил внимание, что за первые несколько недель марта инфляция в РФ ушла в ноль.

Вы знаете, что за февраль у нас рост цен сокращается, инфляция стабилизируется — за февраль было 0,7%, за первые пару недель текущего месяца вообще в ноль инфляция ушла. Понятно, что в недельном измерении это все очень приблизительно, все волатильно, но тем не менее это так, как есть, — заявил Путин.

Как отметил российский лидер, текущие тенденции в экономике позволяют сделать вывод, что цели развития, обозначенные им в послании Федеральному собранию, являются реализуемыми. Путин призвал членов правительства незамедлительно начать работать над ними, а также над объявленными нацпроектами.

Ранее пресс-служба Кремля опубликовала обращение Владимира Путина к российским гражданам перед грядущими выборами президента. Глава государства назвал их важным и крайне ответственным событием.