Путин заявил о рекордно низкой безработице в России Путин: безработица в России составила рекордно низкие 2,6%

Безработица в России опустилась до рекордно низкого уровнял и в апреле 2024 года составила 2,6%, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума. По его словам, в России удалось сократить структурную компоненту безработицы даже в тех регионах, где она всегда была высокой. Глава государства подчеркнул, что теперь встает вопрос, как найти кадры, передает корреспондент NEWS.ru.

Еще 15 лет назад главный вопрос состоял в том, как найти работу, а сейчас — как найти кадры. Важно перенастроить системы профессионального образования на подготовку специалистов, — сказал российский лидер.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что вероятности введения шестидневной рабочей недели в России нет. Он также указал на рекордно низкую безработицу. Глава ведомства подчеркнул, что при переработках в праздничные или выходные дни предусмотрена повышенная оплата. Однако это должно происходить при обоюдном согласии сторон, добавил министр.

Также вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предлагал сократить на два часа рабочую пятницу для женщин. При этом он считает, что в таком случае у россиянок должна сохраняться средняя зарплата.