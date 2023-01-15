Путин оценил ситуацию в Соледаре Путин: динамика проведения специальной военной операции положительная

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Динамика проведения специальной военной операции положительная, все идет согласно планам, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин». Комментируя ситуацию в Соледаре, глава государства выразил надежду, что российская армия еще не один раз порадуют своими результатами боевой работы.

Динамика положительная. Все развивается в рамках планов Министерства обороны, Генерального штаба. Надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы, — сказал президент.

11 января предприниматель Евгений Пригожин сообщил об освобождении Соледара и его зачистке от подразделений украинской армии.

13 января в Министерстве обороны РФ заявили, что российские войска установили полный контроль над Соледаром, что позволяет отрезать снабжение ВСУ в Артемовске. По информации ведомства, после этого военные могут заблокировать и взять в котел остающиеся в нем украинские силы.

В ходе взятия Соледара под контроль подразделения ВДВ совершили скрытый маневр. В итоге они блокировали город с южной и северной сторон, а также атаковали позиции ВСУ.