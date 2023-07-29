Путин оценил ряд пунктов мирной инициативы Африки Путин: некоторые пункты мирной инициативы Африки труднореализуемые

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Президент России Владимир Путин

Ряд пунктов из мирной инициативы Африки по Украине трудно реализовать, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с африканскими лидерами. По его словам, Киев атакует и в этой ситуации обращаться к Москве по поводу прекращения огня трудно.

Там один из пунктов — прекращение огня. Но украинская армия наступает, они в атаке, что называется, реализуют крупномасштабное стратегическое наступление. К нам-то что обращаться за прекращением огня? Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают, — пояснил глава государства.

Путин добавил, что Россия не отказывалась от мирных переговоров.

Российский лидер считает, что африканская мирная инициатива по урегулированию украинского кризиса наравне с другими может быть положена в основу выстраивания процессов по мирному урегулированию. При этом в Африке не настаивают на том, чтобы их инициатива соперничала с другими или вступала с ними в противоречия.

Путин добавил, что страны Африки выступили со своими предложениями не потому, что было давление извне, а «исходя из внутренних побуждений».

Ранее Владимир Путин заявил, что страны Африки не просят у России каких-либо подачек. Он подчеркнул, что со стороны дружественного континента не было «ни одной прямой просьбы».