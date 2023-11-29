Путин оценил роль генетики для страны Путин: Россия должна развивать генетику, чтобы получить преимущества

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Владимир Путин

Развитие генетики позволит получить судьбоносные преимущества, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными, передает ТАСС. Он добавил, что России ничего нельзя пропустить в этой сфере.

Кто будет преуспевать в генетике, тот получит принципиальные, качественные конкурентные преимущества поколенческого характера, судьбоносные. Поэтому здесь нельзя ни в коем случае ничего пропустить, — указал глава государства.

Глава государства подчеркнул, что в России к генетике сейчас относятся не пренебрежительно, как когда-то в СССР, а как к чрезвычайно важному направлению. Он сравнил ее по значимости для прогресса с искусственным интеллектом.

Ранее стало известно, что ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН внедряют в сельское хозяйство России новую экзотическую культуру мискантус. Согласно расчетам Института цитологии и генетики СО РАН, с одного гектара плантаций этого растения можно получать до четырех тонн целлюлозы, которая используется в качестве сырья в различных отраслях промышленности. Благодаря этому можно уйти от технологии выработки целлюлозы из древесины, что технологически сложнее и дороже.