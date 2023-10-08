Путин оценил развитие агропромышленного комплекса Путин: в России есть все для развития мощностей агропромышленного комплекса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин выразил поддержку стремлению развивать агропромышленный сектор страны с целью предоставления высококачественных, доступных и полезных продуктов как на внутренние, так и на мировые рынки, сообщили в пресс-службе Кремля. Он также подчеркнул важность достижения технологического суверенитета в смежных секторах экономики, таких как сельскохозяйственная техника и производство оборудования для пищевой промышленности.

Мы обязательно поддержим такое стремление достигать новых высот, чтобы агропромышленные предприятия могли и дальше наращивать свои возможности, вели бережливое рачительное хозяйство, применяя передовые методы земледелия и сохраняя природные ресурсы для будущих поколений, открывали новые производства на основе современных более экологичных технологий, создавали новые рабочие места, предлагали качественную, доступную, а главное — полезную продукцию на внутренние и внешние рынки, — заявил Путин.

Как отметил российский лидер, для этого у страны есть все необходимое: земли, водные ресурсы, собственные научные заделы и технологические разработки. Но прежде всего, подчеркнул Путин, грамотные опытные специалисты и талантливые молодые кадры.

Директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович ранее заявил, что цены на хлеб и макароны в России вырастут. По мнению эксперта, это явление связано с подорожанием топлива, а также с его дефицитом в регионах. Кроме того, на цены могли повлиять сложности с заменой импортной сельскохозяйственной техники.