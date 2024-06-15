Путин оценил работу 58-й армии, которой командовал генерал Попов Путин: 58-я гвардейская общевойсковая армия работает в зоне СВО достойно

58-я гвардейская общевойсковая армия, действующая в зоне проведения военной операции на Украине, работает достойно, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев» в подмосковном Солнечногорске. Слова российского лидера приводит пресс-служба Кремля. Прежде этим подразделением командовал генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Подполковник Юрий Абаев, служивший в этом формировании в начале боевых действий, на встрече передал Путину слова благодарности от сослуживцев.

Я знаю, 58-я армия работает достойно, — ответил ему президент.

Попов возглавил 58-ю армию, отвечавшую за Запорожское направление, в июне 2023 года. Именно на эту армию пришелся основной удар «контрнаступа» украинских сил.

Уже 12 июля 2023 года, в разгар отражения «контрнаступа» и спустя несколько недель после попытки мятежа ЧВК «Вагнер», генерала Попова отстранили от командования и вывели в распоряжение Минобороны.

В голосовом сообщении подчиненным Попов объяснил отставку сложной ситуацией «со старшим начальством». По словам генерала, он не мог «смолчать и смалодушничать», поэтому в докладе руководству перечислял недостатки в снабжении армии и обеспечении боевых действий.

17 мая Попова арестовали. По версии следствия, он причастен к хищению в прошлом году более 1700 тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области в рамках предоставления гуманитарной помощи. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений. Генерал-майор вину не признает.