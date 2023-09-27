Путин оценил процесс «разбюрокрачивания» для бизнеса и граждан Путин назвал очевидным прогресс в процессе «разбюрокрачивания»

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Владимир Путин

Правительство РФ добилось заметных успехов в процессе сокращения избыточных бюрократических процедур для бизнеса и граждан, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина. По словам главы государства, которые приводит ТАСС, в особенности прогресс заметен в области выдачи различных лицензий, которые теперь можно получить через портал госуслуг.

Прогресс очевидный, заметный. Благодарю вас за эти результаты, но надеюсь, что работа будет продолжена. Там есть над чем работать <...> Я смотрю — сокращение сроков оказания услуг в два-три раза у нас произошло. Это хороший такой, положительный опыт, — подчеркнул Путин.

По словам президента, «разбюрокрачивание» является одним из ответов России на незаконные ограничения, которые вводят третьи страны. По словам Путина, таким образом всем участникам экономической деятельности предоставляется больше свободы. Кроме того, снижается нагрузка на граждан и бизнес. Однако, по словам президента, власти не должны забывать, что при сокращении количества проверок качество продукции и услуг должно оставаться на высоком уровне.

Ранее ипотечный брокер Дмитрий Ракута назвал бюрократические препоны одной из причин, по которым дети из детдомов с трудом получают положенные им квартиры. По его словам, чтобы добиться выдачи жилья россияне нередко прибегают к помощи наставников, разбирающихся в юридических вопросах.