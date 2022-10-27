Путин оценил потери ВСУ Путин: потери ВСУ доходят до соотношения один к семи или один к восьми солдатам

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай», заявил, что в ходе конфликта на Украине потери ВСУ доходят до 1 к 10 военным (один солдат союзных сил к 10 бойцам Украины). По словам российского лидера, Киев не жалеет личный состав украинской армии.

Не жалеют и борются с Россией до последнего украинца. Потери там местами, знаете, — это я говорю об этом с сожалением, — потери бывают 1 к 10, 1 к 8, последнее время почти всегда — 1 к 7, 1 к 8. Людей не жалеют совсем, — заявил Путин.

Ранее командующий объединенной группировкой войск в районе проведения СВО Сергей Суровикин сообщил, что потери ВСУ каждые сутки составляют от 600 до 1000 человек. По его словам, украинский режим стремится прорвать российскую оборону, поэтому подтягивает на передовую силы территориальной обороны, не прошедшие полный курс подготовки, тем самым обрекая их на уничтожение.

По словам замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ несут большие потери на Херсонском направлении. Он добавил, что ситуация на линии разграничения остается без изменений. По словам замглавы области, украинские военные продолжают обстреливать Херсон из РСЗО HIMARS.