Путин оценил перспективы выхода России из состава ООН и ЮНЕСКО Путин назвал ерундой идею выхода России из ООН

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Владимир Путин

России нет смысла выходить из ООН и ЮНЕСКО, сообщил президент страны Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур, трансляция которого ведется на сайте Кремля. Он назвал такую идею ерундой.

У России нет необходимости выходить из ЮНЕСКО, а идея выхода РФ из ООН — вообще ерунда, — сказал он.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что Россия считает систему ООН безальтернативным международным механизмом. Так он отреагировал на предложение Турции создать альтернативу Совбезу ООН. По словам Пескова, такой шаг требует международного консенсуса.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности ООН. По его словам, «мир больше пяти» и на планете существует не только пятерка Совбеза ООН — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Турецкий лидер отметил, что международное сообщество не должно функционировать только благодаря решениям упомянутых государств.

Эрдоган также предложил изменить существующие правила, действующие внутри Совбеза ООН. По его словам, благодаря этому удастся восстановить доверие ко всемирной организации.