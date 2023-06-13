Путин оценил «паркетных генералов» в армии Путин заявил, что «паркетные генералы» быстро показали свою неэффективность в армии

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

В российской армии были неэффективные «паркетные генералы», однако спецоперация помогла их выявить, заявил во время встречи с военкорами президент РФ Владимир Путин, передает телеканал «Россия 24». Глава государства отметил, что одновременно с этим на руководящие посты продвигаются талантливые руководители, и им нужна поддержка государства.

Это как с пандемией. После пандемии начали появляться медики-герои. Также и в армейской среде, очень быстро начали понимать, что таких паркетных генералов много везде, но начали появляться люди, сидевшие в тени, а оказалось, что они эффективны и очень нужны. Таких нужно искать и тащить наверх, — отметил президент РФ.

Он добавил, что за год выросла прослойка толковых младших командиров.

Сержанты хорошо воюют, — заявил глава государства.

Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба гeнерал-полковник Евгений Бурдинский сообщил, что в 2023 году в ВС России будут сформированы два новых военных округа — Московский и Лeнинградский. Кроме того, появятся две новые армии, пять дивизий и более двух десятков бригад.