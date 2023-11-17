Путин оценил отношения России и Китая Путин: отношения России и Китая никогда не достигали такой высоты и качества

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Владимир Путин

Отношения РФ и Китая никогда не достигали такой высоты и качества, как сейчас, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости. При этом он подчеркнул, что в основе успеха двустороннего диалога Москвы и Пекина лежит доверие.

В истории наших государств никогда не достигали такой высоты и такого качества. Имею в виду уровень доверия, который сложился между нашими государствами, — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия и Китай не намерены создавать военный союз по примеру объединений времен холодной войны. Взаимодействие между Москвой и Пекином носит исключительно конструктивный характер, который способствует стабилизации общемировой обстановки, подчеркнул российский глава.

Вместе с тем Путин отметил, что Россия и Китай спокойно относятся к попыткам создания военных блоков правительством США, но на всякий случай укрепляют свою обороноспособность.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил в ходе переговоров с зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся, что российско-китайские отношения являются образцом стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении. По его словам, Москва и Пекин не создают военный блок, в отличие от ряда западных государств.