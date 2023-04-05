Путин оценил отношения Евросоюза и России Путин заявил, что отношения ЕС и России сильно деградировали

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Владимир Путин

Взаимоотношения между Россией и Европейским союзом (ЕС) за последнее время серьезно ухудшились, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран. По его словам, они деградировали из-за того, что ЕС инициировал геополитическое соревнование с РФ.

Находящийся здесь глава представительства Европейского союза, наверное, разделяет мнение, что отношения этого объединения с Россией в последние годы сильно деградировали. К нашему большому сожалению, — отметил Путин.

По его мнению, причина этого в том, что ЕС оставил в стороне свою основную, изначальную функцию развития экономического сотрудничества, интеграции на Европейском континенте. Путин добавил, что Россия открыта для партнерства и не намерена изолироваться и рассчитывает, что со временем разногласия с Европейским союзом останутся в прошлом и отношения начнут восстанавливаться.

Хотел бы выразить надежду на то, что все действия, которые наносят ущерб нашим отношениям, все-таки останутся в прошлом. И мы сделаем все для того, чтобы выстроить их в нужном ключе и для России, и для экономик стран - членов этой организации. Мы все-таки надеемся, что логика взаимного сотрудничества со временем возобладает, — резюмировал он.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Евросоюз по своей вине потерял Россию. Теперь объединение рассматривается Москвой как недружественное. Лавров указал на то, что Москва в ответ на враждебные шаги станет действовать «при необходимости жестко». В любом случае будут учтены национальные интересы.