Путин оценил необходимость ядерного удара по Украине Путин: нам не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Владимир Путин

России не нужен ядерный удар по Украине, в этом нет ни политического, ни военного смысла, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Глава государства добавил, что Москва не просто так спроста обнародовала данные спецслужб о «грязной бомбе», которую создает Киев, и даже знает, где примерно она делается.

Загрузили в «Точку-У» или куда-нибудь в другой, подорвали где-нибудь это устройство, сказали, что это Россия сделала — нанесла ядерный удар. Но нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никого — ни политического, ни военного, — объяснил Путин.

Президент призвал прочесть ядерную доктрину России, в которой описано, в каких случаях Москва считает возможным применить такое оружие. Путин также прокомментировал слова бывшего британского премьер-министра Лиз Трасс, которая говорила об угрозе удара ядерным оружием со стороны РФ. Путин сказал, что она «ляпнула» что-то не то. Саму Трасс он назвал «девушкой», которая «немного не в себе».

Ранее Путин заявил, что мир ждет самое непредсказуемое десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Он добавил, что это время будет самым важным, поскольку в настоящее время формируется будущее мировое устройство.