«Не только порадовали, но и удивили»: Путин оценил итоги референдумов Путин признался, что результаты референдумов на новых территориях его удивили и порадовали

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что результаты референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях не подлежат никакому сомнению, они абсолютно прозрачны, убедительны и объективны, пишет ТАСС. По его словам, никакой необходимости в их «корректировке» не было.

Меня результаты референдумов, откровенно говоря, самого несколько даже не только порадовали, но и удивили. Все-таки в таких сложных условиях люди жили, да и продолжают еще жить, — отметил российский лидер.

Он также выразил надежду на то, что ситуация в новых регионах со временем будет стабилизирована и Россия сможет спокойно развивать эти территории, помогая укреплять и страну в целом. Это, по мнению президента, относится и к людям, которые на протяжении долгих лет «терпели лишения и стремились воссоединиться с Россией».

30 сентября Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Согласно результатам референдумов, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

4 октября Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании конституционные законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.