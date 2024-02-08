Путин оценил идею вступительного экзамена по математике в консерватории Путин: идея вступительного экзамена по математике в творческих вузах спорная

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Идея обязательного вступительного экзамена по математике для абитуриентов гуманитарных и творческих специальностей — спорная, хотя и интересная, заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС. Таким образом он отреагировал на соответствующее предложение ректора Санкт-Петербургского госуниверситета Николая Кропачева.

Думаю, если мы в качестве обязательного экзамена при поступлении в консерваторию назначим математику, то это будет решением спорным, хотя ваше внимание как юриста к математическим знаниям заслуживает всяческого одобрения и поддержки, — отметил Путин.

При этом он посоветовал Кропачеву обсудить этот вопрос у себя в вузе. Услышав, что он уже обсуждался и члены ученого совета идею поддержали, Путин удивился.

Ранее из правил основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике в 2024 году исключили возможность использовать калькулятор. В Рособрнадзоре добавили, что школьники смогут пользоваться другими вспомогательными средствами. На экзамене по математике школьники смогут использовать линейку для построения чертежей и рисунков, а также справочные материалы, содержащие основные формулы курса по предмету.