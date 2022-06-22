Путин: Россия поддерживает проект пекинской инициативы БРИКС Путин: вопрос создания международной резервной валюты в рамках БРИКС находится в проработке

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Россия поддерживает проект пекинской инициативы БРИКС, подтверждающий дальнейшее развитие делового сотрудничества пяти стран, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам делового мероприятия. Он также упомянул о проекте по созданию резервной валюты на основе стран БРИКС. Обращение транслировал телеканал «Россия 24».

В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Россия поддерживает проект пекинской инициативы, принимаемой по итогам форума, где подтвержден настрой деловых кругов БРИКС на дальнейшую тесную совместную работу по всем упомянутым направлениям, — сказал президент.

Глава Кремля добавил, что российские предприниматели находятся в координации с бизнес-сообществом пяти стран по ряду общих вопросов, таких как развитие транспортной инфраструктуры, пересмотр логистических маршрутов, создание новых производственных цепочек.

Говоря о международной валюте, Путин подчеркнул, что вопрос её создания находится в проработке.

Прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют наших стран, — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что макроэкономическая политика РФ демонстрирует эффективность на фоне санкционных ограничений Запада. По его словам, отечественной экономике удалось отстоять финансовую систему, а также положить начало стабилизации промышленного блока. Глава государства добавил, что Россия планирует расширить «предпринимательские свободы» путем запуска программ льготного кредитования и введения налоговых послаблений.