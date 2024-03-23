Путин обязал школы и детсады постоянно вывешивать флаг России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий образовательные учреждения постоянно вывешивать государственный флаг. Согласно тексту документа, опубликованному на официальном портале правовой информации, новый закон распространяется на школы, гимназии, лицеи, университеты, детские сады и другие учреждения. Он официально вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Отмечается, что государственный флаг будет необходимо устанавливать не только на здании, но и на территории образовательных учреждений. Ранее руководство школ, детсадов и вузов было обязано устанавливать флаги только на зданиях или только на прилегающей территории. Закон будет распространяться на все учреждения, вне зависимости от форм собственности.

Ранее президент России подписал закон, ужесточающий требования к производителям алкогольной продукции и этилового спирта. В документе подчеркивается, что производители смогут открыть соответствующий бизнес лишь в том случае, если уставной капитал составляет или превышает 100 млн рублей. До подписания закона рекомендованный порог находился на уровне 10 млн рублей. Кроме того, закон запрещает оплачивать уставной капитал неденежными и заемными средствами учредителей.