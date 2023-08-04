Путин обязал банки отвечать на обращения клиентов

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает финансовые учреждения, как кредитные, так и некредитные, реагировать на запросы клиентов, следует из документа, опубликованного на официальном сайте правовой информации. Таким образом, с 1 июля 2024 года вступает в силу единообразный подход к рассмотрению запросов, которые связаны с деятельностью организаций под контролем Центрального банка России.

К ним относятся кредитные, страховые и микрофинансовые учреждения, клиринговые организации, участники профессионального рынка ценных бумаг, НПФ, бюро кредитных историй, кредитные рейтинговые агентства, биржи, операторы финансовых платформ и информационных систем, в которых выпускаются цифровые финансовые активы.

Новый закон требует от этих организаций ответить на запросы в течение 15 рабочих дней с момента их регистрации. Если потребуются дополнительные документы и материалы, то срок может быть продлен, но не более чем на 10 дней, за исключением случаев, когда закон предусматривает иное. Это относится к запросам, которые были направлены непосредственно в эти организации или через Центральный банк России.

Однако финансовые учреждения имеют право не отвечать на запросы, если они нечитаемы, текст не позволяет определить суть запроса, не указан адрес для ответа или фамилия (наименование) заявителя, либо если они содержат нецензурную или оскорбительную лексику, угрозы.

Ранее Путин подписал закон, обеспечивающий россиян правом на кредитные каникулы на постоянной основе. С 1 января 2024 года заемщики получат право потребовать от кредитора льготный период, продолжительность которого может составлять не более шести месяцев. При этом размер займа не должен превышать суммы, определенной правительством РФ. По действующему законодательству размер автокредита не может превышать 1,6 млн рублей, остальные займы — 450 тысяч рублей. Для кредитных карт установлен лимит в 150 тысяч рублей.