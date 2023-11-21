Путин объявил поддержку материнства и детства приоритетом для России

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Поддержка материнства и детства являются одним из главных приоритетов России, заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам торжественного концерта, приуроченного ко Дню матери, его цитирует ТАСС. Еще одним важным направлением российский лидер назвал улучшение демографической ситуации в стране.

Вопросы поддержки материнства и детства, улучшение демографической ситуации, обеспечение достойного уровня и качества жизни российских семей — в числе ключевых стратегических приоритетов. Ведь семья — это основа основ, — подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что именно в семейной атмосфере формируются личность и мировоззрение человека, его духовно-нравственные и патриотические идеалы и ценности. Глава государства отдельно упомянул многодетные семьи, указав, что они «подают замечательный пример нашей молодежи, продолжают вековые традиции родительского служения, которыми всегда, испокон веков славилась Россия».

День Матери в РФ был учрежден приказом президента Бориса Ельцина от 30 января 1998 года и отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник выпадает на 26 ноября. Его цель — поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение матери в жизни человека. Символом Дня матери в России является незабудка.

Ранее сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова заявила, что российских девушек нужно переориентировать с получения образования на роды. По ее словам, молодых россиянок сейчас ориентируют на получение хорошего образования, а далее на построение карьеры, в результате чего женщина, не реализовавшая себя к 40 годам как мать, «не знает, что такое домашний очаг». Она убеждена, что такую систему ценностей необходимо менять.