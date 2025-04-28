Москва призвала Киев объявить перемирие в дни 80-летия Победы Кремль: Киев также должен объявить перемирие в дни 80-летия Победы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Российская сторона считает, что Киев также должен объявить перемирие в дни 80-летней годовщины Победы, сообщает пресс-служба Кремля. Оно продлится с 7:00 8 мая до 00:00 11 мая, следует из решения президента РФ Владимира Путина.

Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру (объявить перемирие. — NEWS.ru), — сообщили в Кремле.

В Кремле отметили, что в случае нарушения перемирия российские войска дадут адекватный и эффективный ответ.

Ранее Путин объявил перемирие с Украиной в дни 80-летия Победы. Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнёрами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах между Вашингтоном, Москвой и Киевом есть прогресс, однако ситуация остается нестабильной. По его словам, стороны движутся вперед, однако успех урегулирования зависит от множества факторов.

До этого на Украине заявили, что Киев готов к переговорам, если Россия объявит полное прекращение огня. В предложениях делается акцент на том, что стороны должны взаимно соблюдать перемирие. Также предлагается диалог для обсуждения урегулирования ситуации при участии США и ЕС. Кроме того, планируется обмен военнопленными по схеме «всех на всех». При этом территориальные вопросы будут обсуждаться только после прекращения огня.