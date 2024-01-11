Путин объявил о запуске сайта nature.kremlin.ru Путин объявил о запуске сайта, посвященного заповедным территориям в России

Фото: Kremlin.ru/ Михаил Метцель/ ТАСС

Президент России Владимир Путин объявил о запуске сайта nature.kremlin.ru, который познакомит с деятельностью российских заповедных территорий. По словам президента, сервис будет способствовать знакомству людей, которые интересуются природой, с тем, что происходит в этой сфере.

Сайт — это еще один шаг вперед для того, чтобы познакомить людей, которые интересуются природой, с тем, что у нас происходит в этой сфере (это касается и флоры, и фауны), и познакомиться с работой заповедных зон. Я думаю, что будет интересно. Это будет в открытом доступе, — сообщил президент.

Ранее ученым из национального парка «Земля леопарда» удалось получить первое видео с амурским тигром на фоне столицы Приморья — города Владивостока. Ролик с участием полосатого зверя записали скрытые лесные камеры во время снегопада. Сначала на опубликованных кадрах сияет ясный солнечный день, вдалеке видны очертания города и знаменитые владивостокские мосты. Затем погода меняется, холодает, и в кадре появляется хищник.

Ранее сообщалось, что зубр из сафари-парка в Подмосковье напугал сотрудника, который упал на пень с острыми краями. Мужчина получил проникающее ранение брюшной полости и был отправлен на операцию. Инцидент произошел в парке «Изумрудный лес» вблизи поселка Нарынка.