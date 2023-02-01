Президент России Владимир Путин объявил о запуске программы льготной ипотеки под 2 % в контролируемых частях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В ходе совещания по вопросам восстановления жилой инфраструктуры он подчеркнул, что новые меры позволят повысить темпы реконструкции регионов.
Введение льготной ипотеки должно послужить развитию стройки на наших исторических территориях, нарастить объем ввода жилья и нарастить темпы возведения инфраструктуры городов и поселков, — сказал Путин.