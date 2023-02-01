Президент России Владимир Путин объявил о запуске программы льготной ипотеки под 2 % в контролируемых частях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В ходе совещания по вопросам восстановления жилой инфраструктуры он подчеркнул, что новые меры позволят повысить темпы реконструкции регионов.