Путин объявил о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону в ДНР

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин объявил на митинге-концерте в честь 10-летия воссоединения Крыма с РФ о восстановлении железной дороги, идущей из Ростовской области в ДНР. По его словам, в дальнейшем этот маршрут будет продлен до Крыма и это будет еще одна альтернативная дорога вместо Крымского моста.

Только сегодня утром мне доложили о том, что восстановлена железная дорога от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска. Мы продолжим эту работу, и скоро железнодорожные составы проедут прямо в Севастополь, — сказал Путин.

По словам главы государства, так народ России будет рука об руку вместе идти дальше. Путин отметил, что это не на словах, а на деле делает граждан сильнее.

Публика на Красной площади встретила слова президента ликованием. Люди начали скандировать: «Россия! Россия!».

В январе глава правительства ДНР Евгений Солнцев сообщал, что помимо железной дороги из Ростова-на-Дону в Донецк в республике также планируется запустить движение поездов по закольцованной линии. По его словам, это улучшит доставку грузов, необходимых для развития новых регионов. Постоянное железнодорожное сообщение было прервано 10 лет назад из-за боевых действий.