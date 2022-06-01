Путин объявил о продлении сроков льготной ипотеки для многодетных семей Путин: программа льготной ипотеки для многодетных семей будет продлена до конца 2023 года

Президент Российской Федерации Владимир Путин / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Программу льготной ипотеки для многодетных семей было решено продлить до конца 2023 года, сообщил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава». Президент добавил, что тема повышения достатка и уровня жизни семей с детьми обсуждалась еще в конце мая на заседании президиума Государственного совета.

Мы тогда обсуждали с коллегами меры поддержки многодетных семей. В частности, действие программы льготной семейной ипотеки для них будет продлено — для этих семей, для ваших семей в том числе, — как минимум до 31 декабря 2023 года, — сказал Путин.

Помимо этого, глава государства объявил, что власти обновят и расширят положения указа президента «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».

Ранее президент сообщил, что многодетная семья должна утвердиться в России как норма и поддерживаться государством. По его словам, это базовый ответ на демографические вызовы, с которыми сталкивается страна. Он также подчеркнул, что семьи с большим количеством детей являются в России исторической традицией, которую необходимо возрождать, ведь она «востребована нашим современным развитием».