Путин объявил минуту молчания в память о погибших в зоне СВО Путин объявил минуту молчания на Всемирном русском народном соборе

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания на Всемирном русском народном соборе в память о погибших в ходе спецоперации бойцах. Глава государства выступает на соборе в формате видеоконференции, трансляцию ведет сайт Кремля.

Искренне признателен участникам Всемирного русского народного собора за ту помощь, которую вы оказываете фронту, семьям наших погибших героев. Они сражались за нас, за нашу Родину. Вечная им память. [Объявляется] минута молчания, — сказал президент.

В работе собора принимают участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители Русской православной церкви и других централизованных религиозных организаций России, органов государственной власти, общественных объединений, деятели науки и культуры. Центральной темой форума, посвященного 30-летию образования организации, стало «настоящее и будущее русского мира».

До этого Путин заявил, что попытки некоторых стран сохранить свое ослабевающее влияние в мире спровоцировали конфликты на Украине и Ближнем Востоке. По его словам, они практикуют шантаж и силовое давление и подменяют систему международного права «порядком, основанным на правилах».

Путин назвал очевидным, что модель глобализации, сформированная в большинстве своем западными странами, изжила себя. Происходит становление новой системы международных отношений. Она будет более справедливой, демократической и отвечающей потребностям мирового большинства.