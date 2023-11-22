Путин объявил 2024 год в России Годом семьи

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Владимир Путин

2024 год в России объявлен Годом семьи, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Основной целью мероприятия названа популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

В целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей постановляю: 1. Провести в 2024 году в Российской Федерации Год семьи, — говорится в документе.

2023 год был объявлен Годом педагога и наставника. Премьер-министр страны Михаил Мишустин подчеркивал, что правительство уделяет особое внимание тому, чтобы укрепить престиж профессии и подчеркнуть общественную значимость работы преподавателей. По его словам, успешно реализуются нацпроект «Науки и университеты» и программа «Приоритет-2030», также возводят и модернизируют лаборатории, технопарки и бизнес-инкубаторы, разрабатываются и внедряются инновации, активно используются цифровые платформы и коммуникационные инструменты.

Премьер-министр добавил, что главная задача высшей школы — наделить выпускников тем уровнем компетенций, который позволит им быть востребованными и конкурентоспособными. Он пожелал преподавателям высшей школы дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия.