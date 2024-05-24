Путин объяснил, зачем приехал в Белоруссию Путин: поездка в Белоруссию призвана подчеркнуть крепкие отношения двух стран

Фото: kremlin.ru/Валерий Шарифулин, ТАСС

Владимир Путин, Александр Лукашенко

Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что его визит в Минск призван подчеркнуть важность сотрудничества двух стран. Российский лидер также отметил, что переговоры с коллегой прошли продуктивно.

Эта поездка — один из первых зарубежных визитов после избрания и вступления в должность президента [России] и после формирования правительства Российской Федерации. Тем самым мы хотели бы подчеркнуть то важное значение, которое в России придается братским связям с нашим ближайшим соседом, надежным союзником и подлинно стратегическим партнером, — сказал Путин.

Президент России добавил, что в рамках переговоров Минск и Москва рассмотрели практически все ключевые вопросы сотрудничества двух государств, включая сферы экономики, культуры, безопасности и гуманитарной области.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли очень хорошо. Беседа двух президентов длилась около двух часов. Представитель Кремля отметил, что на переговорах в расширенном составе «даже был обмен мнениями по концептуальным вопросам», на которые стоит ориентироваться России и Белоруссии с целью опережающего развития в плане суверенной экономики.