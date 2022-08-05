Путин объяснил, за что Европа должна благодарить Турцию Путин: Европа должна быть благодарна Турции за поставки российского газа через «Турецкий поток»

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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) во время встречи в Сочи

Газопровод «Турецкий поток» — один из важнейших путей для поставок российского газа в Европу, заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он подчеркнул, что магистраль, в отличие от других ниток работает ритмично, без перебоев и европейцы должны быть благодарны Турции за транзит голубого топлива из РФ.

Думаю, европейские партнеры должны быть благодарны Турции за то, что она обеспечивает бесперебойный транзит нашего газа на европейский рынок, — отметил глава российского государства.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что «Турецкий поток» сейчас надежнее «Северного потока». На нем стоит российское оборудование, поэтому работа газопровода не зависит от решений других стран. Именно на «Турецкий поток» сделала ставку Венгрия, отметил он.

Накануне глава Минэнерго Турции Фатих Домнез сообщил о намерении страны продлить соглашения по закупкам природного газа с Россией, Азербайджаном и Ираном.