Путин объяснил смысл договора России и КНДР Путин: Россия надеется, что ее сотрудничество с КНДР будет сдерживающим фактором

Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Владимир Путин

Российские власти рассчитывают, что заключенный с Корейской Народно-Демократической Республикой договор о сотрудничестве станет фактором, который будет сдерживать кризис на полуострове, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Ханое. Он отметил, что в соглашении нет ничего нового, передает ТАСС.

Корейский кризис тлеющий характер имеет. Но мы исходим из того и надеемся на то, что и наши договоренности с КНДР будут в известной степени сдерживающим фактором для того, чтобы этот кризис на перерос в какую-то горячую фазу, — сказал Путин.

По его словам, договор между Москвой и Пхеньяном практически аналогичен предыдущему двустороннему соглашению, срок действия которого истек ранее. Поэтому в новом документе новизны какой-то нет, подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил, что Россия не исключает поставок оружия КНДР. По словам российского лидера, Запад будет гадать, где в конечном итоге окажется это оружие. Также президент заявил, что Южной Корее не о чем беспокоиться в связи с новым договором Пхеньяна и Москвы. По его словам, российская помощь КНДР будет идти только в случае агрессии.

До этого начальник управления национальной безопасности Республики Корея Чан Хо Чжин сообщил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР угрожает национальной безопасности Южной Кореи. По его словам, помощь Пхеньяну не может не оказывать отрицательного эффекта на отношения Москвы и Сеула.