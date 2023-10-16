Путин объяснил, чем отличается мировой лидер от политиков-временщиков Путин: настоящий мировой лидер смотрит в будущее, а не приходит покрасоваться

Фото: Сергей Бобылёв/ТАСС/kremlin.ru

Настоящий мировой лидер отличается от политиков-временщиков тем, что смотрит в будущее, не принимает решение сиюминутно на основе текущей конъюнктуры и оценивает ситуацию, заявил в интервью Медиакорпорации Китая президент РФ Владимир Путин. По его словам, иногда высокие посты занимают те, кто хочет покрасоваться на международной арене, однако затем они незаметно исчезают.

Настоящего мирового лидера [отличает] от людей, которых мы называем временщиками, которые приходят «на пять минут», для того чтобы покрасоваться на международной площадке, и так же незаметно исчезают, — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что председатель Си Цзиньпин является основательным, спокойным, деловым и надежным партнером. Путин отметил, что если они о чем-то договариваются, то «можно быть уверенным в том, что договоренности будут исполняться с обеих сторон».

Президент подчеркнул, что атмосфера на переговорах с Си, как правило, доброжелательная и спокойная. Визит китайского лидера в марте Путин охарактеризовал как «хороший» и «деловой». Путин выразил надежду, что ближайшая встреча, которая намечается в Китае, продолжит эту традицию.

Ранее Путин указал на схожесть внешнеполитических идей Китая и России. По его словам, предложенная Пекином схема международного сотрудничества в инициативе «Один пояс — один путь» совпадает с инициативами Москвы по поводу развития Евразийского экономического союза.