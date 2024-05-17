Путин объяснил причины перестановок в кабмине Путин: перестановки в кабмине направлены на достижение целей СВО

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Последние назначения в российском правительстве направлены на достижение главной задачи — целей специальной военной операции на Украине, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин по итогам визита в Китай. Он отметил, что у экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу, назначенного секретарем Совета безопасности, будет огромный пласт работы на новой должности. Путин уверен, что Шойгу знает потребности Вооруженных сил на среднесрочную и ближайшую перспективы, передает ТАСС.

Мы хотим сосредоточить административные ресурсы для достижения основной задачи, которая стоит сегодня перед страной, — достижения нужных нам результатов в рамках проведения спецоперации, — сказал российский лидер.

Ранее Путин на встрече с командующими войсками военных округов рассказал, что назначенный министром обороны Андрей Белоусов в последнее время занимался поручениями двойного назначения, в том числе развитием беспилотных летательных аппаратов. Он выразил надежду, что новый глава Минобороны справится с поставленными перед ним задачами.

Президент, представляя нового министра обороны в ходе встречи с командующими войсками военных округов, заявил, что назначение Белоусова связано с ростом военных расходов. По его словам, в 2024 году совокупные расходы России на оборону и безопасность составят примерно 8,7%.