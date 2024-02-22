Путин объяснил причины кризиса хмелеводства в Чувашии Путин: кризис хмелеводства в Чувашии связан с пристрастием к импортной продукции

Фото: Evgeniy Kanaev/Russian Look/Global Look Press

Кризис хмелеводства в Чувашской Республике напрямую связан с пристрастием пивоваров к импортной продукции, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, напиток предпочитали завозить из-за границы, а не развивать производство внутри страны, передает пресс-служба Кремля.

Это потому, что производители продукции, которая на основе хмеля выпускается, предпочитали завозить его из-за границы, — подчеркнул российский лидер.

Вопрос проблемы в отрасли Путин поднял на совещании по развитию Чувашии. Глава региона Олег Николаев указал на постепенное восстановление хмелеводства в республике, которая в советские годы занимала лидирующие позиции по производству в стране.

Ранее Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода, чтобы совершить полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, полет продлится около 40 минут.

До этого глава государства осмотрел сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160М в ходе визита на Казанский авиазавод имени Горбунова. Путину показали новые стратегические ракетоносцы, производящиеся на предприятии. Президент изучил самолет Ту-160М, который был полностью обновлен с заменой более 80% комплектующих и агрегатов. В кабине он пробыл около 10 минут.