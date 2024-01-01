Путин объяснил, почему Украина не враг для России Путин: Украина для России не враг

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что врагом для страны является не Украина, а те силы на Западе, которые добиваются поражения России. Глава государства, слова которого приводит пресс-служба Кремля, при посещении военного госпиталя имени Вишневского указал, что украинских властей долго готовили к тому, чтобы раздуть конфликт.

Сама Украина для нас не враг. А вот те, кто хотят уничтожить российскую государственность, те, кто хотят добиться, как они говорят, стратегического поражения России на поле боя, — это в основном на Западе, — сказал Путин.

По словам российского лидера, на Западе есть разные люди, в том числе те, которые «симпатизируют» Москве. Но в то же время есть элиты, для которых существование России в ее сегодняшних размерах неприемлемо, отметил президент.

Путин заявил, что Запад испокон веков пытается побороть Россию, но Россия, предположил он, «разберется с ними быстрее».

При посещении военного госпиталя Путин осмотрел помещения лечебно-реабилитационного центра и побеседовал с военнослужащими, получившими ранения в ходе СВО. Глава государства подчеркнул, что это одно из лучших медицинских учреждений Минобороны. По его словам, не все подобные госпитали оборудованы на таком уровне.

Также Путин высказался о трагедии в Белгороде. Он назвал массированный удар ВСУ по центру города 30 декабря терактом. 31 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате обстрела погибли 24 человека, в том числе четверо детей, еще более 100 человек пострадали.