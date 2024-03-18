Путин объяснил, почему Россия выступает за мирные переговоры Путин: Россия выступает за переговоры не из-за того, что у ВСУ кончаются патроны

Фото: МО Украины

Россия выступает за мирные переговоры по Украине, заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин, комментируя предложение французского лидера Эмманюэля Макрона об перемирии на Украине на время Олимпиады в Париже. Однако, уточнил глава государства, они возможны лишь в том случае, если стороны серьезно настроены добиться налаживания отношений; не стоит их затевать из-за того, что у противника патроны кончаются, передает РИА Новости.

Еще раз повторю, что мы за мирные переговоры, но только не потому что у противника патроны заканчиваются, а за, если они действительно по-серьезному, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу для перевооружения на полтора-два года, — сказал Путин.

Ранее представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что РФ готова к конструктивным предложениям о переговорах с Украиной, однако в настоящий момент они не ведутся ни напрямую, ни через посредников, сообщает представитель РФ при ООН Василий Небензя. Дипломат также подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от диалога.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не получила ни одного конструктивного предложения о переговорах с Украиной после встречи, состоявшейся в турецком Стамбуле в 2022 году. По словам министра, вопрос о возможности нового диалога по украинскому кризису в Турции нужно адресовать не Москве, поскольку она никогда не отказывалась от этого.