Путин объяснил, почему Россия не начала СВО на Украине раньше Путин: РФ откладывала СВО из-за надежды на порядочность партнеров

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Россия не начала спецоперацию раньше, так как рассчитывала на порядочность партнеров, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. По его словам, Москва ожидала, что Минские соглашения будут исполняться, а истинное положение дел стало ясно только потом. Фрагмент интервью опубликовал в Telegram-канале журналиста.

Потому что рассчитывали на порядочность наших партнеров, рассчитывали, что договоренности, которые были достигнуты в том же Минске, Минские соглашения, в конечном итоге будут исполняться всеми. Мы же только позднее узнали истинное положение дел, когда бывший канцлер [Германии] и бывший президент Франции сказали, что они и не собирались выполнять этих соглашений, — объяснил Путин.

Президент признался, что искренне верил в возможность реализации достигнутых договоренностей. Они были сложны и для России, которая, несмотря на это, прикладывала все возможные усилия.

Глава государства также добавил, что Россия по-прежнему готова к диалогу с Украиной. По его словам, начало переговоров на данный момент зависит только от позиции Киева.