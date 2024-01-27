Путин объяснил, почему преступления гитлеровцев не имеют срока давности Путин: преступления нацистов не имеют срока давности

Фото: kremlin.ru/Константин Завражин

Преступления гитлеровцев не имеют срока давности, заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Глава государства объяснил это тем, что совершены они были не на полях сражений, а в рамках карательных акций.

Наше сострадание передается от поколения к поколению и не имеет срока давности. Как не имеют его преступления гитлеровских изуверов и их пособников — тех, кто хладнокровно планировал и жестоко творил геноцид советского народа, — сказал президент.

Ранее российский лидер возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда. Глава государства преклонил колено и возложил к памятнику букет красных роз, перевязанный траурной черной лентой. В ходе церемонии горнист почетного караула исполнил мелодию песни Льва Гурова «Тишина».

В мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, принимает участие и президент Белоруссии Александр Лукашенко. В рамках визита в РФ белорусский лидер выступит на заседании Высшего госсовета Союзного государства и встретится с российским президентом.