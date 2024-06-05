Россияне были шокированы фактом появления немецких танков на Украине, заявил на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин. Он пояснил, что российское общество всегда очень хорошо относились к Германии, передает пресс-служба Кремля.