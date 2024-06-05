Россияне были шокированы фактом появления немецких танков на Украине, заявил на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин. Он пояснил, что российское общество всегда очень хорошо относились к Германии, передает пресс-служба Кремля.
Когда на украинской земле появились первые немецкие танки, немецкого производства, это уже произвело морально-этический шок в России. Потому что отношение к федеративной республике в российском обществе всегда было очень хорошее. Ну очень хорошее, — рассказал он.