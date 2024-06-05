Путин объяснил, почему надо выстраивать отношения с «Талибаном» Путин: России надо выстраивать отношения с правительством «Талибана»

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Владимир Путин

России нужно выстраивать отношения с талибами («Талибан», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), потому что таковы реалии, заявил на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге российский лидер Владимир Путин. Он пояснил, что именно они сейчас контролируют власть в Афганистане, поэтому следует действовать по ситуации, передает пресс-служба Кремля.

Мы всегда исходили из того, что надо исходить из реалий. Талибы контролируют власть в Афганистане. Надо выстраивать отношения с правительством Талибана, — констатировал глава государства.

Ранее в МИД России отказались назвать сроки исключения движения «Талибан» из списка запрещенных организаций. Как заявил специальный представитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии ведомства Замир Кабулов, решение по этому поводу должен принять президент России Владимир Путин.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев до этого заявил, что Москва близка к установлению полноформатных связей с талибами. По его мнению, восприятие «Талибана» в последние годы сильно изменилось. Если в начале ХХI века Россия считала талибов террористами, а американцев — партнерами в борьбе против экстремизма, то теперь все иначе, пояснил политик.