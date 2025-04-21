Путин объяснил, почему Киев сменил позицию по мирным инициативам Путин заявил, что Киеву «подсказали» не отвергать мирные инициативы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин

Киеву «подсказали» согласиться на российскую инициативу о перемирии по случаю Пасхи, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение». Глава государства напомнил, как Украина сначала отвергла его предложение приостановить боевые действия в честь православного праздника. Соответствующий пост выложил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Мы видели первичную реакцию, я думаю, что это все заметили, было опубликовано заявление, согласно которому наше предложение рассматривалось как игра с судьбами, с жизнями людей и так далее. Но, видимо, нашлись кто-то поумнее, кто подсказал, скорее всего, иностранные кураторы, — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что отвергать такие инициативы — проигрышная позиция для Киева. По мнению лидера, украинская сторона быстро согласилась по наводке иностранных партнеров.

Ранее Путин сообщил, что Вооруженные силы Украины снизили боевую активность за время пасхального перемирия. По словам президента, в этот промежуток противник все же совершил почти пять тысяч атак. Глава государства положительно оценил снижение боевой активности ВСУ и выразил готовность «посмотреть в будущее».