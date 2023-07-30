Путин объяснил отмену визита на саммит БРИКС в ЮАР Путин: мое пребывание в России важнее визита на саммит БРИКС в ЮАР

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Пребывание в Москве важнее, чем пребывание на саммите БРИКС в ЮАР, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка. Он подчеркнул, что поддерживает контакты с коллегами по межгосударственному объединению, в том числе с лидерами КНР и Индии.

Только что дважды мы встречались с президентом ЮАР. Только что люди приезжали из Бразилии, так что мы так или иначе в контакте с [президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой], у меня с ним очень добрые отношения. Я не думаю, что мое пребывание на саммите БРИКС важнее, чем мое пребывание в России здесь и сейчас, — сказал российский лидер.

Путин также заявил о планах провести телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, беседа, по предварительным данным, состоится в следующую среду, 2 августа.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин будет полноценно участвовать в дистанционном режиме в саммите БРИКС. Это будет и выступление президента, и по необходимости участие в обмене мнениями, пояснил Песков. Встреча пройдет в Йоханнесбурге в конце августа.