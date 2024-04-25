Путин объяснил, от чего зависит успех на поле боя Путин: успех на поле боя зависит от скорости решения технологических задач

Фото: МО РФ

Успех на поле боя сегодня зависит от скорости решения технологических задач, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. По его словам, у Москвы это получается.

Успех на линии боевого соприкосновения зависит от того сегодня, насколько быстро решаются технологические задачи, с каким опережением противоборствующие стороны это делают. Просто в режиме реального времени. И у нас получается, — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что предложения по этому поводу поступают в Минобороны каждый день. Ведомство, подчеркнул он, не успевает отслеживать предложения.

Также Путин коснулся темы западных санкций. По словам президента, России не всегда выгодно действовать по «принципу талиона», то есть симметрично отвечать на санкции, вводимые против страны. Так он ответил на предложение ввести ограничения, аналогичные тем, которые вводит Запад. Президент пояснил, что в этом деле надо смотреть, что нам выгодно, а что невыгодно в целом.

Ранее The Economist писал, что военная помощь США не поможет Вооруженным силам Украины вернуть подконтрольные России территории. Киев, отмечается в публикации, ждет продолжительная патовая ситуация на поле боя.