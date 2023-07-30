Путин объяснил необходимость арестов в России Путин объяснил ряд арестов в России нахождением страны в состоянии вооруженного конфликта

Фото: Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Global Look Press

Некоторые аресты в России происходят в связи с тем, что страна находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка. Он также отметил, что на Украине в настоящее время альтернативой арестам является расстрел.

У нас 2023 [год], и Российская Федерация находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом. Думаю, что определенное отношение к тем людям, которые наносят определенный ущерб внутри страны, должно быть, — сказал Путин.

Комментируя вопрос о том, что политолога Бориса Кагарлицкого (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и режиссера Евгению Беркович арестовали «за написанные слова», президент заявил, что «на Украине за это расстреливают».

Ранее ФСБ официально предъявила политологу Борису Кагарлицкому обвинение по статье о публичных призывах к террористической деятельности с использованием интернета. О том, что в отношении Кагарлицкого возбуждено уголовное дело, сообщила адвокат Юлия Кузнецова. В рамках расследования дела Кагарлицкий был этапирован в Сыктывкар. По словам его адвоката, политолог свою вину не признал.

Режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук были арестованы в начале мая, их обвиняют в оправдании терроризма. Причиной стал спектакль «Финист — Ясный сокол», который повествует о российских женщинах, выходящих замуж за арабских террористов.