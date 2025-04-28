Путин объяснил, на что опираются власти России Путин: власти РФ опираются на национальные интересы вместо «поучений» со стороны

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Владимир Путин

Российские власти опираются на национальные интересы, а не на «поучения со стороны», заявил президент РФ Владимир Путин. С таким заявлением глава государства выступил в Санкт-Петербурге. Трансляцию речи президента ведет Кремль.

Власти России опираются на национальные интересы, а не «поучения со стороны», — подчеркнул российский лидер.

Путин участвует во встрече с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании. Событие приурочено ко Дню российского парламентаризма. Праздник отмечался по всей стране в воскресенье, 27 апреля.

Ранее президент заявил, что Россия считает необходимым для Киева объявить ответное перемирие в дни 80-летней годовщины Победы. Путин объявил его с 7:00 8 мая до 00:00 в ночь на 11 мая. По словам лидера, украинская сторона должна последовать этому примеру.

Путин также сообщил, что российская армия положила конец провокации Киева, который пытался захватить часть территории РФ. Президент напомнил, как 26 апреля 2025 года ВС России разгромили группировки противника, которые находились в Курской области.

Глава государства также оценил работу подразделений КНДР, которые участвовали в разгроме ВСУ на территории региона. Солдаты действовали в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном.