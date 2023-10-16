Путин рассказал, что может стать основой мирного договора Москвы и Киева Путин: план Китая мог бы лечь в основу мирных договоренностей РФ и Украины

Фото: Сергей Бобылёв/ТАСС/kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

План Китая по урегулированию конфликта мог бы лечь в основу мирных договоренностей между Россией и Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Центральному телевидению КНР. Он счел предложения Пекина «вполне реалистичными».

Я считаю, что они вполне реалистичны. Во всяком случае, могли бы быть положены в основу мирных договоренностей, — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия высоко ценит китайские предложения. Вместе с тем он выразил сожаление относительно того, что Киев не желает вести какие-либо переговоры. Путин напомнил о декрете президента Украины Владимира Зеленского, запрещающем вести с Москвой мирные переговоры.

Глава государства считает, что если Киев хочет урегулирования конфликта, то ему нужно начать с отмены декрета, после чего объявить о готовности к диалогу. Путин подчеркнул, что Россия готова, «в том числе используя предложения китайских друзей».

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто высказал мнение, что Россия и Украина могут попытаться возобновить переговоры уже ближайшей весной. По мнению главы ведомства, Москва и Киев могут предпринять попытку диалога, чтобы что-то изменить, к тому моменту, когда уже исчерпают запасы оружия. При этом предстоящей зимой глава Минобороны Италии не исключил вероятность «российского ответа» на контрнаступление ВСУ.